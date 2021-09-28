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УЄФА відмовився від претензій до клубів Суперліги

УЄФА відмовився від претензій до клубів Суперліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) анулював дисциплінарне провадження стосовно трьох клубів-засновників європейської Суперліги: іспанських "Реала" і "Барселони", а також італійського "Ювентуса". Про це в організації повідомили пізно ввечері у понеділок, 27 вересня, передає УНН.

Деталі

Раніше суддя комерційного суду Мадрида Мануель Руїс де Лара поставив перед керівництвом УЄФА ультиматум: організація повинна відмовитися від погроз санкціями на адресу клубів-засновників Суперліги. В іншому випадку суд передасть справу про невиконання судового рішення в прокуратуру. З точки зору судді, дії УЄФА не відповідають закону і ставлять під загрозу принцип вільної конкуренції.

Попри відмову від продовження судового розгляду, в УЄФА заявили, що як і раніше дотримуються чіткої позиції проти підстави Суперліги і залишають за собою право вжити подальших юридичні кроки.

Конфлікт між Суперлігою і УЄФА

У квітні 12 європейських футбольних клубів з Іспанії, Італії і Англії оголосили про створення Суперліги, вступивши таким чином в пряму конкуренцію з Лігою чемпіонів УЄФА. Ведучий орган європейського футболу, а також вболівальники різко розкритикували новий проект. Футбольні фанати влаштували демонстрації проти цих планів.

Глава Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін пригрозив клубам, що відкололися, жорсткими санкціями, заявивши, що гравці клубів Суперліги не зможуть виступати в складі збірних своїх країн. В результаті більшість клубів відмовилися від вступу до Суперліги, однак цю мету все ще переслідують “Реал”, “Барселона” і “Ювентус”.

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