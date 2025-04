Суперліга звинуватила ФІФА та УЄФА в "порушенні закону про конкуренцію"

Деталі

19 квітня англійські “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті”, “Тоттенхем”, “Ліверпуль”, “Челсі” і “Арсенал”, іспанські “Барселона”, “Атлетіко” і “Реал”, італійські “Мілан”, “Інтер” і “Ювентус” оголосили про створення Суперліги. Після різкого протесту уболівальників і загрози санкцій з боку ФІФА і УЄФА в Суперлізі залишилися тільки “Реал”, “Барселона” і “Ювентус”.

7 травня УЄФА оголосив про примирення з іншими дев’ятьма командами, а також опублікував список санкцій на випадок повернення до ідеї створення Суперліги.

25 травня УЄФА порушив дисциплінарне провадження щодо “Реала”, “Барселони” і “Ювентуса”. Справа була порушена у зв’язку з можливим порушенням нормативно-правової бази УЄФА. У квітні іспанський комерційний суд виніс попереднє рішення про те, що ФІФА і УЄФА не повинні перешкоджати створенню Суперліги.

#ECJ : European Super League claims @UEFA / @FIFAcom in violation of #EU Competition rules in a reference from Madrid Court #football #EuropeanSuperLeague (C-333/21)

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) May 31, 2 021