Суперліга звинуватила ФІФА та УЄФА в "порушенні закону про конкуренцію"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Суперліга подала позов до Європейського суду до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) і Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через порушення закону про конкуренцію. Про це повідомляється на сторінці суду в Twitter, пише УНН.
Деталі
19 квітня англійські “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті”, “Тоттенхем”, “Ліверпуль”, “Челсі” і “Арсенал”, іспанські “Барселона”, “Атлетіко” і “Реал”, італійські “Мілан”, “Інтер” і “Ювентус” оголосили про створення Суперліги. Після різкого протесту уболівальників і загрози санкцій з боку ФІФА і УЄФА в Суперлізі залишилися тільки “Реал”, “Барселона” і “Ювентус”.
7 травня УЄФА оголосив про примирення з іншими дев’ятьма командами, а також опублікував список санкцій на випадок повернення до ідеї створення Суперліги.
25 травня УЄФА порушив дисциплінарне провадження щодо “Реала”, “Барселони” і “Ювентуса”. Справа була порушена у зв’язку з можливим порушенням нормативно-правової бази УЄФА. У квітні іспанський комерційний суд виніс попереднє рішення про те, що ФІФА і УЄФА не повинні перешкоджати створенню Суперліги.
#ECJ : European Super League claims @UEFA / @FIFAcom in violation of #EU Competition rules in a reference from Madrid Court #football #EuropeanSuperLeague (C-333/21)— EU Court of Justice (@EUCourtPress) May 31, 2 021