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Суперлига обвинила ФИФА и УЕФА в "нарушении закона о конкуренции"

Киев • УНН

 • 15935 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за нарушения закона о конкуренции. Об этом сообщается на странице суда в Twitter, пишет УНН.

Суперлига обвинила ФИФА и УЕФА в "нарушении закона о конкуренции"

Детали

19 апреля английские “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль”, “Челси” и “Арсенал”, испанские “Барселона”, “Атлетико” и “Реал”, итальянские “Милан”, “Интер” и “Ювентус” объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только “Реал”, “Барселона” и “Ювентус”.

7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

25 мая УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении “Реала”, “Барселоны” и “Ювентуса”. Дело было возбуждено в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы УЕФА. В апреле испанский коммерческий суд вынес предварительное решение о том, что ФИФА и УЕФА не должны препятствовать созданию Суперлиги.

#ECJ : European Super League claims @UEFA / @FIFAcom in violation of #EU Competition rules in a reference from Madrid Court #football #EuropeanSuperLeague (C-333/21)

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) May 31, 2021

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