УЄФА скасувала допуск росіян до юнацьких змагань

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Як вказано, попередній допуск росіян до змагань спровокував розкол у виконавчому комітеті УЄФА. Принаймні 12 із 55 європейських федерацій-членів заявили, що їхні команди відмовляються від ігор проти росії.

У результаті УЄФА після чергового засідання виконавчого комітету заявила, що рішення про допуск рф до участі у змаганнях було скасовано, оскільки не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило російським командам грати.

Нагадаємо

27 вересня виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення, яким допустив до міжнародних турнірів молодіжні збірні рф (до 17 років).

Після цього деякі країни підтримали Україну та заявили, що не гратимуть на одному полі з агресорами.

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