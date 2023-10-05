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Україна вимагає скасування рішень FIFA та UEFA про допуск юнацьких збірних рф

Україна вимагає скасування рішень FIFA та UEFA про допуск юнацьких збірних рф

Київ • УНН

 • 628999 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Міністерство молоді та спорту України вимагає скасування рішень FIFA та UEFA про допуск юнацьких збірних росії на міжнародні змагання, передає УНН.

Деталі

«З України було викрадено і вивезено у росію щонайменше 19 тисяч дітей. Російськими військовими зруйновано 2767 навчальних закладів в Україні. Постраждали 344 спортивних об’єктів. 95 з них – росією зруйновано повністю або знищено частково. Окупаційний російський режим продовжує вбивати і викрадати українських дітей, знищує об'єкти цивільної інфраструктури, включно зі стадіонами та спортивними школами, не залишаючи українським дітям можливостей не те, що для занять спортом, а для звичайного життя», - йдеться в заяві.

Міністерства молоді та спорту нагадує, що від початку повномасштабного вторгнення росія вбила 504 дитини, і ще 1129 отримали поранення внаслідок російської агресії. Вже задокументовано 3209 злочинів російських окупантів проти дітей, включно з 13 фактами сексуального насильства проти неповнолітніх.

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Мінспорту наголошує, що агресивна росія позбавила українських дітей не тільки можливості тренуватися, але й мирно і безпечно жити.

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«Водночас UEFA та FIFA повертає на змагання російських дітей, які з вини цього органу будуть впевнені, що їхня країна має право вбивати інших і все робить правильно. Ми вимагаємо скасування рішень FIFA та UEFA, як таких, що обмежують права українських дітей, яких росія позбавила права безпечно тренуватися і просто жити в рідній країні, без загрози бути вкраденим, зґвалтованим або вбитим», - зазначається в заяві.

Також повідомляється, що Україна звернулася до всіх асоціацій-членів UEFA з проханням долучитися до бойкоту будь-яких матчів з рф.

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«Офіційно про такий бойкот вже заявили асоціації футболу Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії, Румунії. Ще декілька країн – Швейцарія, Чехія, Нідерланди та Естонія – заявили, що чекають подальших пояснень від UEFA», - інформує Мінспорту.

Мінспорту закликає FIFA та UEFA протистояти насильству та агресії з боку рф.

«Ми будемо рішуче відстоювати цю позицію, допоки росія воюватиме проти України та поки не відновиться мир на європейському континенті», - ідеться в заяві.

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