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Украина требует отмены решений FIFA и UEFA о допуске юношеских сборных рф

Украина требует отмены решений FIFA и UEFA о допуске юношеских сборных рф

Киев • УНН

 • 628990 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Министерство молодежи и спорта Украины требует отмены решений FIFA и UEFA о допуске юношеских сборных россии на международные соревнования, передает УНН.

Детали

«Из Украины было похищено и вывезено в россию по меньшей мере 19 тысяч детей. Российскими военными разрушено 2767 учебных заведений в Украине. Пострадали 344 спортивных объекта. 95 из них – россией разрушены полностью или уничтожены частично. Оккупационный российский режим продолжает убивать и похищать украинских детей, уничтожает объекты гражданской инфраструктуры, включая стадионы и спортивные школы, не оставляя украинским детям возможностей не то, что для занятий спортом, а для обычной жизни», - говорится в заявлении.

Министерства молодежи и спорта напоминает, что с начала полномасштабного вторжения россия убила 504 ребенка, и еще 1129 получили ранения в результате российской агрессии. Уже задокументировано 3209 преступлений российских оккупантов против детей, включая 13 фактов сексуального насилия против несовершеннолетних.

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Минспорта отмечает, что агрессивная россия лишила украинских детей не только возможности тренироваться, но и мирно и безопасно жить.

Цитата

«В то же время UEFA и FIFA возвращает на соревнования российских детей, которые по вине этого органа будут уверены, что их страна имеет право убивать других и все делает правильно. Мы требуем отмены решений FIFA и UEFA, как ограничивающих права украинских детей, которых россия лишила права безопасно тренироваться и просто жить в родной стране, без угрозы быть украденным, изнасилованным или убитым», - отмечается в заявлении.

Также сообщается, что Украина обратилась ко всем ассоциациям-членам UEFA с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с рф.

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«Официально о таком бойкоте уже заявили Ассоциации футбола Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Румынии. Еще несколько стран – Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония – заявили, что ждут дальнейших объяснений от UEFA», - информирует Минспорта.

Минспорта призывает FIFA и UEFA противостоять насилию и агрессии со стороны рф.

«Мы будем решительно отстаивать эту позицию, пока россия будет воевать против Украины и пока не восстановится мир на европейском континенте», - говорится в заявлении.

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