УЕФА отменила допуск россиян к юношеским соревнованиям
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. россия снова не будет допущена к участию в отборочных играх чемпионата Европы среди юношей до 17 лет. Об этом сообщает AР со ссылкой на руководящий орган европейского футбола УЕФА, пишет УНН.
Детали
Как указано, предыдущий допуск россиян к соревнованиям спровоцировал раскол в исполнительном комитете УЕФА. По крайней мере 12 из 55 европейских федераций-членов заявили, что их команды отказываются от игр против россии.
В результате УЕФА после очередного заседания исполнительного комитета заявила, что решение о допуске рф к участию в соревнованиях было отменено, поскольку не удалось найти техническое решение, которое позволило российским командам играть.
Напомним
27 сентября исполнительный комитет УЕФА принял решение, которым допустил к международным турнирам молодежные сборные рф (до 17 лет).
После этого некоторые страны поддержали Украину и заявили, что не будут играть на одном поле с агрессорами.
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