УЄФА хоче, щоб всі країни дограли свої національні чемпіонати
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сьогодні, 21 квітня, УЄФА провів відеоконференцію за участю 55 національних ассоціацій. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА, передає УНН.
Пыд час конференції Союз європейських футбольних асоціацій представив свіжу інформацію про варіанти завершення сезону, які розглядають робочі групи, створені в середині березня. Зокрема, представлені різні варіанти календаря, який охоплює як клубні турніри, так і матчі збірних.
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УЄФА настійно рекомендував асоціаціям завершити національні чемпіонати в вищих дивізіонах, а також внутрішні кубкові турніри. При цьому уточнюється, що "можуть бути особливі випадки".
Якщо якась ліга буде повністю зупинена, в цих випадках буде розроблений план дій щодо участі команд у єврокубках.
Як писав УНН, 23 квітня відбудеться конференція виконавчого комітету УЄФА, під час якої можуть бути затверджені певні рішення. УАФ візьме участь в засудженні.