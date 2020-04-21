УЕФА хочет, чтобы все страны доиграли свои национальные чемпионаты
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Сегодня, 21 апреля, УЕФА провел видеоконференцию с участием 55 национальных ассоциаций. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА, передает УНН.
В ходе конференции Союз европейских футбольных ассоциаций представил свежую информацию о вариантах завершения сезона, которые рассматривают рабочие группы, созданные в середине марта. В частности, представлены различные варианты календаря, который охватывает как клубные турниры, так и матчи сборных.
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УЕФА настоятельно рекомендовал ассоциациям завершить национальные чемпионаты в высших дивизионах, а также внутренние кубковые турниры. При этом уточняется, что "могут быть особые случаи".
Если какая-либо лига будет полностью остановлена, в этих случаях будет разработан план действий относительно участия команд в еврокубках.
Как писал УНН, 23 апреля состоится конференция исполнительного комитета УЕФА, в ходе которой могут быть утверждены определенные решения. УАФ примет участие в осуждении.