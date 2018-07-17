Усик прибув до Москви на бій з Гассієвим

КИЇВ. 17 липня. УНН. Український боксер, чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі за версіями WBC, WBO Олександр Усик прибув до Москви для бою проти російського боксера Мурата Гассієва, який має відбутися 21 липня. Про це з посиланням на Федерацію боксу Росії повідомляє УНН.