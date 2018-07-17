Усик прибув до Москви на бій з Гассієвим
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Український боксер, чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі за версіями WBC, WBO Олександр Усик прибув до Москви для бою проти російського боксера Мурата Гассієва, який має відбутися 21 липня. Про це з посиланням на Федерацію боксу Росії повідомляє УНН.
Наш співвітчизник відмовився проводити відкрите тренування, і замість цього боксер вийшов на ринг, помахав уболівальникам, після чого пішов.
Додамо, що Національна збірна України записала відео звернення щоб підтримати Олександра Усика.
Нагадаємо, чемпіон світу WBC, WBO у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) вирішив припинити співпрацю зі своїм тренером Сергієм Ватаманюком.