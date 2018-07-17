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Усик прибув до Москви на бій з Гассієвим

Усик прибув до Москви на бій з Гассієвим

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Український боксер, чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі за версіями WBC, WBO Олександр Усик прибув до Москви для бою проти російського боксера Мурата Гассієва, який має відбутися 21 липня. Про це з посиланням на Федерацію боксу Росії повідомляє УНН.

Наш співвітчизник відмовився проводити відкрите тренування, і замість цього боксер вийшов на ринг, помахав уболівальникам, після чого пішов.

Додамо, що Національна збірна України записала відео звернення щоб підтримати Олександра Усика.

Нагадаємо, чемпіон світу WBC, WBO у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) вирішив припинити співпрацю зі своїм тренером Сергієм Ватаманюком.

Українські Національні Новини

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