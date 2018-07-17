Усик прибыл в Москву на бой с Гассиевым
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Украинский боксер, чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO Александр Усик прибыл в Москву для боя против российского боксера Мурата Гассиева, который должен состояться 21 июля. Об этом со ссылкой на Федерацию бокса России сообщает УНН.
Наш соотечественник отказался проводить открытую тренировку, и вместо этого боксер вышел на ринг, помахал болельщикам, после чего ушел.
Добавим, что Национальная сборная Украины записала видеообращение чтобы поддержать Александра Усика.
Напомним, чемпион мира WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) решил прекратить сотрудничество со своим тренером Сергеем Ватаманюком.