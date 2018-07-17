Усик прибыл в Москву на бой с Гассиевым

Наш соотечественник отказался проводить открытую тренировку, и вместо этого боксер вышел на ринг, помахал болельщикам, после чего ушел.

Добавим, что Национальная сборная Украины записала видеообращение чтобы поддержать Александра Усика.

Напомним, чемпион мира WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) решил прекратить сотрудничество со своим тренером Сергеем Ватаманюком.