Усик переміг Джошуа та став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі

Деталі

Бій розпочався із влучного джебу від українця, а також ще кількох точних ударів. Як і передбачалося, Усик був більш рухливим у ринзі і в перших раундах більш активнішим у нападі. У третій трихвилинці Усик з лівої потряс Джошуа, але британець встояв на ногах.

У середині двобою британець вирівняв становище на рингу і почав завдавати більше ударів. У сьомому раунді Усик ще одного разу завдав важкого удару для суперника, але Джошуа відповів аперкотом у наступному проміжку.

Пристрасті вирували у заключних, чемпіонських раундах. В 11-му Усик домінував над опонентом, як і в заключному.

Записки суддів продемонстрували перемогу Усика — 117:112, 116:112, 115:113.

Тепер Усик отримав титули чемпіона світу у “хевівейті” за версіями WBA, IBF, WBO і IBO.

Таким чином у 31-річного Джошуа стало 24 перемоги при 2-х поразках. 34-річний Усик має 19 виграшів і жодного фіаско.

Контекст

Перед боєм Усик продемонстрував найбільший показник ваги у своїй кар’єрі.

Також Джошуа заявив про любов до українського народу.