Усик переміг Джошуа та став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик провів поєдинок із чемпіоном світу у суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Бій розпочався із влучного джебу від українця, а також ще кількох точних ударів. Як і передбачалося, Усик був більш рухливим у ринзі і в перших раундах більш активнішим у нападі. У третій трихвилинці Усик з лівої потряс Джошуа, але британець встояв на ногах.
У середині двобою британець вирівняв становище на рингу і почав завдавати більше ударів. У сьомому раунді Усик ще одного разу завдав важкого удару для суперника, але Джошуа відповів аперкотом у наступному проміжку.
Пристрасті вирували у заключних, чемпіонських раундах. В 11-му Усик домінував над опонентом, як і в заключному.
Записки суддів продемонстрували перемогу Усика — 117:112, 116:112, 115:113.
Тепер Усик отримав титули чемпіона світу у “хевівейті” за версіями WBA, IBF, WBO і IBO.
Таким чином у 31-річного Джошуа стало 24 перемоги при 2-х поразках. 34-річний Усик має 19 виграшів і жодного фіаско.
Контекст
Перед боєм Усик продемонстрував найбільший показник ваги у своїй кар’єрі.
Також Джошуа заявив про любов до українського народу.