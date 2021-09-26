Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик провел поединок с чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Бой начался с точного джеба от украинца, а также еще нескольких точных ударов. Как и предполагалось, Усик был более подвижным в ринге и в первых раундах более активным в нападении. В третьей трехминутке Усик с левой потряс Джошуа, но британец устоял на ногах.
В середине поединка британец выровнял положение на ринге и начал наносить больше ударов. В седьмом раунде Усик еще раз нанес тяжелый удар для соперника, но Джошуа ответил апперкотом в следующем промежутке.
Страсти бушевали в заключительных, чемпионских раундах. В 11-м Усик доминировал над оппонентом, как и в заключительном.
Записки судей продемонстрировали победу Усика — 117: 112, 116: 112, 115: 113.
Теперь Усик получил титулы чемпиона мира в “хэвивейта” по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.
Таким образом в 31-летнего Джошуа стало 24 победы при 2-х поражениях. 34-летний Усик имеет 19 выигрышей и ни одного фиаско.
Контекст
Перед боем Усик продемонстрировал наибольший показатель веса в своей карьере.
Также Джошуа заявил о любви к украинскому народу.