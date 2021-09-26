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Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе

Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе

Киев  •  УНН

 • 69448 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик провел поединок с чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Бой начался с точного джеба от украинца, а также еще нескольких точных ударов. Как и предполагалось, Усик был более подвижным в ринге и в первых раундах более активным в нападении. В третьей трехминутке Усик с левой потряс Джошуа, но британец устоял на ногах.

В середине поединка британец выровнял положение на ринге и начал наносить больше ударов. В седьмом раунде Усик еще раз нанес тяжелый удар для соперника, но Джошуа ответил апперкотом в следующем промежутке.

Страсти бушевали в заключительных, чемпионских раундах. В 11-м Усик доминировал над оппонентом, как и в заключительном.

Записки судей продемонстрировали победу Усика — 117: 112, 116: 112, 115: 113.

Теперь Усик получил титулы чемпиона мира в “хэвивейта” по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Таким образом в 31-летнего Джошуа стало 24 победы при 2-х поражениях. 34-летний Усик имеет 19 выигрышей и ни одного фиаско.

Контекст

Перед боем Усик продемонстрировал наибольший показатель веса в своей карьере.

Также Джошуа заявил о любви к украинскому народу.

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