Бокс: Джошуа заявив про любов до українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Чемпіон світу WBA, WBO, IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) перед боєм проти Олександра Усика (18-0, 13 КО) розповів про своє ставлення до українських людей і боксерів, повідомляє УНН з посиланням на "Sky Sports".
Цитата
Джошуа направив теплі слова на адресу українського народу та Володимира Кличко.
"Мені дуже подобається український стиль. Я люблю українських людей. Володимир Кличко - феноменальний чемпіон, я дуже поважаю його за те, що він запросив мене у свій тренувальний табір. Мені подобається Папаченко (батько та тренер Василя Ломаченка), він - теж феноменальна людина. Він залишається поза камерами, але він дуже досвідчений. Він дійсно любить бокс. Я теж дуже люблю бокс, мені подобається все, що роблять мої опоненти", - підкреслив британець.
Нагадаємо
Раніше боксери провели відкрите тренування.