Бокс: Джошуа заявив про любов до українського народу

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Джошуа направив теплі слова на адресу українського народу та Володимира Кличко.

"Мені дуже подобається український стиль. Я люблю українських людей. Володимир Кличко - феноменальний чемпіон, я дуже поважаю його за те, що він запросив мене у свій тренувальний табір. Мені подобається Папаченко (батько та тренер Василя Ломаченка), він - теж феноменальна людина. Він залишається поза камерами, але він дуже досвідчений. Він дійсно любить бокс. Я теж дуже люблю бокс, мені подобається все, що роблять мої опоненти", - підкреслив британець.

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Раніше боксери провели відкрите тренування.