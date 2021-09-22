Бій Усик–Джошуа: боксери провели відкрите тренування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Український суперважкоатлет Олександр Усик (17-0, 13 КО) і володар титулів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) провели відкрите тренування у Лондоні в рамках підготовки до очного протистояння, передає кореспондент УНН.
Деталі
Претендент на чемпіонські пояси Усик вийшов у ринг та продемонстрував серію різноманітних ударів. Далі українець жонглював з м'ячами і в одному епізоді йому це не вдалося – не зумів зловити третій м'яч. Загалом Усик вів себе розкуто та з посмішкою на обличчі.
Далі на ринг вийшов вже володар чемпіонських поясів. Він провів значно коротше тренування, яке склало лише кілька хвилин та обійшовся без жонглювання м'ячами.
Доповнення
Усик і Джошуа вийдуть на ринг 25 вересня в Лондоні, на арені "Тоттенхем Хотспур".