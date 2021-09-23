Бокс: Джошуа заявил о любви к украинскому народу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Джошуа (24-1, 22 КО) перед боем против Александра Усика (18-0, 13 КО) рассказал о своем отношении к украинским людям и боксерам, сообщает УНН со ссылкой на "Sky Sports".
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Джошуа направил теплые слова в адрес украинского народа и Владимира Кличко.
"Мне очень нравится украинский стиль. Я люблю украинских людей. Владимир Кличко - феноменальный чемпион, я очень уважаю его за то, что он пригласил меня в свой тренировочный лагерь. Мне нравится Папаченко (отец и тренер Василия Ломаченко), он - тоже феноменальный человек. Он остается вне камер, но он очень опытный. Он действительно любит бокс. Я тоже очень люблю бокс, мне нравится все, что делают мои оппоненты", - подчеркнул британец.
Напомним
Ранее боксеры провели открытую тренировку.