Суттєва різниця: відбулася процедур зважування перед боєм Усик – Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Лондоні пройшла процедура зважування напередодні бою чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа і українським претендентом Олександром Усиком, повідомляє УНН з посиланням на промоутерську компанію "Matchroom Boxing".
Деталі
Ваги під британським чемпіоном світу показали 108,9 кг. Натомість Усик значно легший – 100,2 кг. Для українця дана вага стала рекордною у професійній боксерській кар'єрі.
Примітно, що раніше Джошуа заявляв про любов до українського народу.
Контекст
Усик прокоментував майбутній бій з Джошуа.
Нагадаємо
Усик та Джошуа провели відкрите тренування.