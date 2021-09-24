Суттєва різниця: відбулася процедур зважування перед боєм Усик – Джошуа

Деталі

Ваги під британським чемпіоном світу показали 108,9 кг. Натомість Усик значно легший – 100,2 кг. Для українця дана вага стала рекордною у професійній боксерській кар'єрі.

Примітно, що раніше Джошуа заявляв про любов до українського народу.

Контекст

Усик прокоментував майбутній бій з Джошуа.

Нагадаємо

Усик та Джошуа провели відкрите тренування.