Усик про бій з Джошуа: ми зробимо історію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Претендент на чемпіонські пояси світу у суперважкій вазі Олександр Усик провів прес-конференцію перед боєм із володарем титулів Ентоні Джошуа, повідомляє УНН з посиланням на “Sky Sports”.
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Усик заявив про велике очікування даного бою, який має залишити велику спадщину в історії світового боксу.
“Я відчуваю себе дуже добре. Я дуже чекав цього моменту, цього бою. Хочу подякувати команді Ентоні, Едді Хірна і моїй команді за те, що все це відбудеться. Всі ці бої, які проходять в світі, залишають велику історію. Ми з Ентоні зробимо ще один крок до історії, яку потім будуть згадувати, про яку говоритимуть, дивитися по телебаченню і читати. Це все історія, яку ми з ним робимо” , - наголосив українець.
Доповнення
Протистояння Усик — Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні (Великобританія) на стадіоні “Тоттенхем Хотспур”.