Усик про бій з Джошуа: ми зробимо історію

Цитата

Усик заявив про велике очікування даного бою, який має залишити велику спадщину в історії світового боксу.

“Я відчуваю себе дуже добре. Я дуже чекав цього моменту, цього бою. Хочу подякувати команді Ентоні, Едді Хірна і моїй команді за те, що все це відбудеться. Всі ці бої, які проходять в світі, залишають велику історію. Ми з Ентоні зробимо ще один крок до історії, яку потім будуть згадувати, про яку говоритимуть, дивитися по телебаченню і читати. Це все історія, яку ми з ним робимо” , - наголосив українець.

Доповнення

Протистояння Усик — Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні (Великобританія) на стадіоні “Тоттенхем Хотспур”.