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Усик о бое с Джошуа: мы сделаем историю

Усик о бое с Джошуа: мы сделаем историю

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Претендент на чемпионские пояса мира в супертяжелом весе Александр Усик провел пресс-конференцию перед боем с обладателем титулов Джошуа, сообщает УНН со ссылкой на "Sky Sports".

Цитата

Усик заявил о большом ожидания данного боя, который должен оставить большое наследство в истории мирового бокса.

“Я чувствую себя очень хорошо. Я очень ждал этого момента, этого боя. Хочу поблагодарить команду Энтони, Эдди Хирна и моей команде за то, что все это произойдет. Все эти бои, которые проходят в мире, оставляют большую историю. Мы с Энтони сделаем еще один шаг в историю, которую потом будут вспоминать, о которой будут говорить, смотреть по телевидению и читать. Это все история, которую мы с ним делаем”, - подчеркнул украинец.

Дополнение

Противостояние Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе “Тоттенхэм Хотспур”.

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