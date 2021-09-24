Существенная разница: состоялась процедура взвешивания перед боем Усик - Джошуа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Лондоне прошла процедура взвешивания накануне боя чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Джошуа и украинским претендентом Александром Усиком, сообщает УНН со ссылкой на промоутерскую компанию "Matchroom Boxing".
Детали
Весы под британским чемпионом мира показали 108,9 кг. Зато Усик значительно легче - 100,2 кг. Для украинца данная вес стал рекордным в профессиональной боксерской карьере.
Примечательно, что ранее Джошуа заявлял о любви к украинскому народу.
Контекст
Усик прокомментировал предстоящий бой с Джошуа.
Напомним
Усик и Джошуа провели открытую тренировку.