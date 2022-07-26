Усе, що потрібно знати про оренду житла в Польщі

Які головні критерії вибору житла для оренди в Польщі?

Загалом у кожної людини головні критерії можуть бути іншими – залежно від становища і потреб. Проте, як показує практика, майбутні орендарі зазвичай починають пошук, орієнтуючись на вартість оренди та базові умови.

Якщо вирішальним фактором для вас є вартість оренди, то спочатку необхідно визначити, яку суму ви зможете щомісяця витрачати на оплату житла. Навесні 2022 року за орендоване житло в Польщі необхідно було заплатити від 2,5 до 3,7 тис. злотих. При цьому у мегаполісах ціни були вищими, а в менших містах та ближче до кордону з Україною – дещо нижчими. Підписуючи договір оренди, ви зобов’язуєтеся сплачувати визначену у ньому орендну плату аж до закінчення терміну дії договору. Подумайте про те, чи ви матимете достатньо коштів через 2-3 місяці, через 6 місяців, через рік. Окрім цього, потрібно врахувати вартість комунальних послуг, які зазвичай необхідно оплачувати окремо. Так само як і в Україні, доведеться заплатити заставу, розмір якої найчастіше дорівнює розміру місячної орендної плати (рідше дво- або тримісячної).

Застава повертається після завершення терміну оренди або не повертається, якщо сторони домовляться про оплату останнього місяця із коштів застави. Послуги агента також потрібно оплатити, проте замість цього ви отримуєте гарантію безпечної оренди, а також заощаджуєте час і кошти на самостійні пошуки.

Якщо ціна для вас не є головним критерієм, то, ймовірно, ним є базові умови. Подумайте про те, скільки кімнат і скільки місця вам знадобиться для комфортного проживання. Якщо значну частину дня ви проводите на роботі, живете окремо, або якщо не потребуєте багато простору, однокімнатної квартири буде цілком достатньо. В інших випадках варто розглянути варіанти з двома та більше кімнатами: це стосується тих, хто працює в режимі «home office» і бажає розділити зони для роботи та відпочинку, живе з родичами або дітьми, або просто бажає мати просторе житло.

У більшості випадків доводиться орієнтуватися також на місце розташування житла і систему транспортного сполучення.

Помешкання поруч з метро, зупинкою або неподалік центру коштуватиме дорожче. Однак не варто поспішати. Спочатку з’ясуйте, як вам зручно діставатись до різних місць. Після цього перевірте, чи дійсно шлях, який в оголошенні описаний як, наприклад, «10 хвилин від центру», займає 10 хвилин (зробити це можна навіть в Картах Google, враховуючи ранішні та пообідні затори).

Які другорядні критерії необхідно враховувати?

Визначившись із головними критеріями, зверніть увагу на інші важливі аспекти. Одним із них є інфраструктура навколо житла. Супермаркет або магазин, у якому можна придбати необхідні товари, ліцей, школа або дитячий садочок для дітей, місця відпочинку (кав’ярні, сквери тощо), спортзал – це ті заклади та місця, наявність яких значною мірою впливатиме на ваш комфорт. Обов’язково огляньте прибудинкову територію: це допоможе з’ясувати, наскільки гамірною або спокійною є локація, як облаштована стоянка для автомобілів, чи немає у безпосередній близькості смітників тощо. Про ці та інші деталі можна дізнатися у потенційних сусідів, запитавши їх про те, як живеться у цьому місці. Якщо зібрана вами інформація відповідає тому, що було заявлено в оголошенні, такому варіанту однозначно варто поставити «+».

Якщо ви готові перейти до підписання договору, узгодьте з власником час його візитів до вас (якщо він проживає неподалік і бажає іноді навідуватись до свого житла), можливість короткотривалого проживання гостей, обов’язково вкажіть, якщо з вами постійно проживатимуть інші особи. Майте на увазі, що чимало власників неохоче погоджуються на домашніх тварин, але завжди варто спробувати домовитись. Взагалі, найкращий спосіб розв’язувати усі питання – це обговорювати їх із власником або агентом, якщо він до цього уповноважений. Усі ці критерії варто визначити також і тоді, коли ви доручаєте пошук житла агентові (https://www.nieruchomosci-online.pl/ua/). Зрештою, професійний агент чудово знає ринок нерухомості у місті, і сам підкаже, на що варто звернути увагу. Агенти працюють як в інтересах власників, так і орендарів.

Що потрібно знати про договір оренди?

Договір оренди житла – це не лише гарантія того, що кожна зі сторін виконає свої зобов’язання, а й засіб урегулювання суперечок. Оскільки оренда – це своєрідна співпраця між двома сторонами, то без договору у письмовій формі вона може опинитися під загрозою. Обов’язково переконайтесь у тому, що особа, з якою ви укладаєте договір, має право це робити (попросіть показати документи на нерухомість, доручення від власника у письмовій формі).

Яка інформація повинна міститися у договорі оренди? Найголовніше – це персональні дані сторін (ім’я, прізвище, дата і місце народження, адреса, номер документа, що підтверджує особу, номер PESEL), предмет договору (інформація про житло – адреса, площа – і повідомлення про передачу житла в оренду), а також термін дії договору. До цього мінімуму зазвичай додаються умови дострокового розірвання договору, термін повідомлення про розірвання договору (якщо договір укладено на невизначений термін), інформація про розмір, дату і спосіб оплати вартості оренди, суму застави та порядок її повернення, домовленості щодо виконання ремонтних робіт. Якщо у договорі нічого не сказано про ремонт, то необхідно пам’ятати, що орендодавець відповідає за ремонт вікон, дверей, підлоги, стін, радіаторів та внутрішньобудинкових систем, а орендар – за все інше. Щоб уникнути непорозумінь у цьому аспекті, варто підготувати і підписати акт прийому-передачі житла. У ньому зазначається стан житла, кількість і стан меблів, техніки, показники лічильників, наявність гаража, підвалу або інших приміщень, що належать до житла.

Закон дозволяє орендареві встановлювати оплату застави умовою підписання договору. Окрім цього, заставу можна оплатити разом із вартістю оренди за перший місяць. Натомість з агентом нерухомості необхідно розрахуватися вже після укладення договору. Ви можете заздалегідь домовитись з агентом про те, що він допоможе вам у майбутніх питаннях з власником. Детальніше про види договорів, акт прийому-передачі житла та інші умови читайте на https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/wynajem-mieszkania-w-polsce-ua-18942.html.