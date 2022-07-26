Все, что нужно знать об аренде жилья в Польше

Каковы основные критерии выбора жилья для аренды в Польше?

В целом у каждого человека главные критерии могут быть разными – в зависимости от положения и потребностей. Однако, как показывает практика, будущие арендаторы, как правило, начинают поиск, ориентируясь на стоимость аренды и базовые условия.

Если решающим фактором для вас является стоимость аренды, то сначала необходимо определить, какую сумму вы сможете ежемесячно тратить на оплату жилья. Весной 2022 года за арендуемое жилье в Польше необходимо было заплатить от 2,5 до 3,7 тыс. злотых. При этом в мегаполисах цены были выше, а в меньших городах и ближе к границе с Украиной несколько ниже. Подписывая договор аренды, вы обязуетесь уплачивать определенную в нем арендную плату вплоть до истечения срока действия договора. Подумайте о том, будет ли у вас достаточно средств через 2-3 месяца, через 6 месяцев, через год. Кроме того, нужно учесть стоимость коммунальных услуг, которые обычно необходимо оплачивать отдельно. Равно как и в Украине, придется заплатить залог, размер которого чаще всего равен размеру месячной арендной платы (реже двух- или трехмесячной).

Залог возвращается по истечении срока аренды или не возвращается, если стороны договорятся об оплате последнего месяца из средств залога. Услуги агента также нужно оплатить, однако вместо этого вы получаете гарантию безопасной аренды, а также экономите время и средства на самостоятельные поиски.

Если цена для вас не является главным критерием, то, вероятно, это базовые условия. Подумайте о том, сколько комнат и сколько места вам пригодится для комфортного проживания. Если значительную часть дня вы проводите на работе, живете отдельно, или если не требуете много пространства, однокомнатной квартиры будет достаточно. В других случаях стоит рассмотреть варианты с двумя и более комнатами: это касается тех, кто работает в режиме «home office» и желает разделить зоны для работы и отдыха, живет с родственниками или детьми или просто желает иметь просторное жилье.

В большинстве случаев приходится ориентироваться также на месторасположение жилья и систему транспортного сообщения.

Жилье рядом с метро, ​​остановкой или недалеко от центра будет стоить дороже. Однако не стоит торопиться. Сначала выясните, как вам удобно добраться до разных мест. После этого проверьте, действительно ли путь, который в объявлении описан как, например, «10 минут от центра», занимает 10 минут (сделать это можно даже в Картах Google, учитывая утренние и послеобеденные пробки).

Какие второстепенные критерии необходимо учитывать?

Определившись с главными критериями, обратите внимание на другие важные аспекты. Одним из них есть инфраструктура вокруг жилья. Супермаркет или магазин, в котором можно приобрести необходимые товары, лицей, школа или детский сад для детей, места отдыха (кафе, скверы и т.д.), спортзал – это те заведения и места, наличие которых будет в значительной степени влиять на ваш комфорт. Обязательно осмотрите придомовую территорию: это поможет выяснить, насколько шумной или спокойной является локация, как обустроена стоянка для автомобилей, нет ли в непосредственной близости мусорников и т.д. Эти и другие детали можно узнать у потенциальных соседей, спросив их о том, как живется в этом месте. Если собранная вами информация соответствует тому, что было заявлено в объявлении, такому варианту однозначно следует поставить «+».

Если вы готовы перейти к подписанию договора, согласуйте с владельцем время его визитов к вам (если он проживает неподалеку и желает иногда наведываться в свое жилье), возможность кратковременного проживания гостей, обязательно укажите, если с вами постоянно будут проживать другие лица. Имейте в виду, что многие владельцы неохотно соглашаются на домашних животных, но всегда стоит попробовать договориться. Вообще, лучший способ решать все вопросы – это обсуждать их с владельцем или агентом, если он на это уполномочен. Все эти критерии следует определить также и тогда, когда вы поручаете поиск жилья агенту (https://www.nieruchomosci-online.pl/ua/). В конце концов профессиональный агент прекрасно знает рынок недвижимости в городе, и сам подскажет, на что стоит обратить внимание. Агенты работают как в интересах собственников, так и арендаторов.

Что нужно знать о договоре аренды?

Договор аренды жилья – это не только гарантия того, что каждая из сторон выполнит свои обязательства, но и средство урегулирования споров. Поскольку аренда – это своеобразное сотрудничество между двумя сторонами, то без договора в письменной форме оно может оказаться под угрозой. Обязательно убедитесь в том, что лицо, с которым вы заключаете договор, имеет право это делать (попросите показать документы на недвижимость, поручение от собственника в письменной форме).

Какая информация должна содержаться в договоре аренды? Самое главное – это персональные данные сторон (имя, фамилия, дата и место рождения, адрес, номер документа, подтверждающего личность, номер PESEL), предмет договора (информация о жилье – адрес, площадь – и уведомление о передаче жилья в аренду), а также срок действия договора. К этому минимуму обычно добавляются условия досрочного расторжения договора, срок уведомления о расторжении договора (если договор заключен на неопределенный срок), информация о размере, дате и способе оплаты стоимости аренды, сумме залога и порядке ее возврата, договоренности по выполнению ремонтных работ. Если в договоре ничего не сказано о ремонте, то необходимо помнить, что арендодатель отвечает за ремонт окон, дверей, полов, стен, радиаторов и внутридомовых систем, а арендатор – всего остального. Чтобы избежать недоразумений в этом аспекте, следует подготовить и подписать акт приема-передачи жилья. В нем указывается состояние жилья, количество и состояние мебели, техники, показатели счетчиков, наличие гаража, подвала или других принадлежащих к жилью помещений.

Закон позволяет арендатору устанавливать оплату залога условием заключения договора. Кроме того, залог можно оплатить вместе со стоимостью аренды за первый месяц. Вместе с агентом недвижимости необходимо рассчитаться уже после заключения договора. Вы можете заранее договориться с агентом о том, что он поможет вам в будущих вопросах с владельцем. Подробнее о видах договоров, акте приема-передачи жилья и других условиях читайте на https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/wynajem-mieszkania-w-polsce-ua-18942.html.