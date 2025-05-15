Над Украиной сбили 62 из 110 вражеских дронов
Киев • УНН
В ночь на 15 мая враг атаковал Украину 110 дронами типа Shahed. ПВО сбила 62 БПЛА. Под ударом Сумская, Днепропетровская, Полтавская, Киевская, Ивано-Франковская области.
РФ ночью запустила по Украине 110 дронов, 62 из них сбиты, 29 - не достигли целей. Из-за вражеской атаки пострадали 5 областей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ПС ВСУ, в ночь на 15 мая враг атаковал 110-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово - РФ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 62 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны. 29 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковщина.
Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая15.05.25, 07:23 • 49478 просмотров