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Трамп не їде до Туреччини на переговори України та рф - Reuters
14 травня, 21:07 • 25929 перегляди

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Над Україною збили 62 зі 110 ворожих дронів

Київ • УНН

 • 5346 перегляди

У ніч на 15 травня ворог атакував Україну 110 дронами типу Shahed. ППО збила 62 БпЛА. Під ударом Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина, Івано-Франківщина.

Над Україною збили 62 зі 110 ворожих дронів

рф уночі запустила по Україні 110 дронів, 62 з них збито, 29 - не досягли цілей. Через ворожу атаку постраждали 5 областей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 травня ворог атакував 110-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 62 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. 29 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- зазначили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.

Вибухи пролунали у низці обласних центрів України 15 травня15.05.25, 07:23 • 61289 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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