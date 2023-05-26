Уряд затвердив план реформування МСЕК на 2023 рік - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України повідомив, що уряд затвердив план реформування медико-санітарної експертизи (МСЕК) з 12 позицій на поточний рік, передає УНН.
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"Одне із сьогоднішніх рішень Уряду стосується анонсованої раніше реформи медико-соціальної експертизи. Затверджуємо відповідний план заходів на поточний рік, який включає 12 позицій. Система МСЕК буде швидкою, інклюзивною та прозорою", - заявив прем'єр.
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Він додав, що реформи стосуватимуться встановлення інвалідності на основі єдиних принципів, а також доступності послуг у медичній, реабілітаційній, соціальній, освітній сферах, зручності їх отримання.
"Робимо фактично перший важливий крок до цієї мети", - зауважив Шмигаль.
Як повідомив на своїй сторінці у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, план заходів щодо реформи системи МСЕК передбачає: формування концептуального бачення, нормативно-правове, а також організаційно-управлінське та технічне забезпечення зміни оцінки потреб та механізмів їхнього забезпечення для осіб з обмеженням повсякденного функціонування та реформування проведення медико-соціальної експертизи в Україні.
Шмигаль також повідомив, що уряд "паралельно рухається" у реформі військово-лікарських комісій (ВЛК). Наразі, за його словами, збільшили їх мережу та розпочали цифровізацію. Прем'єр додав, що до кінця травня 2023 року електронна черга має запрацювати в усіх військових медичних закладах, де створені ВЛК.
"Живі" черги та бюрократія повинні зникнути раз і назавжди", - підкреслив прем'єр.
Нагадаємо
У лютому 2023 року Міністерство охорони здоров'я заявило про "шквал скарг" на медико-соціальну експертну комісію та анонсувало її реформування.