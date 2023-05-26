Правительство утвердило план реформирования МСЭК на 2023 год - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров Украины сообщил, что правительство утвердило план реформирования медико-санитарной экспертизы (МСЭК) из 12 позиций на текущий год, передает УНН.
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"Одно из сегодняшних решений Правительства касается анонсированной ранее реформы медико-социальной экспертизы. Утверждаем соответствующий план мероприятий на текущий год, который включает 12 позиций. Система МСЭК будет быстрой, инклюзивной и прозрачной", - заявил премьер.
Детали
Он добавил, что реформы будут касаться установления инвалидности на основе единых принципов, а также доступности услуг в медицинской, реабилитационной, социальной, образовательной сферах, удобстве их получения.
"Делаем фактически первый важный шаг к этой цели", - отметил Шмыгаль.
Как сообщил на своей странице в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, план мероприятий по реформе системы МСЭК предусматривает: формирование концептуального видения, нормативно-правовое, а также организационно-управленческое и техническое обеспечение изменения оценки потребностей и механизмов их обеспечения для лиц с ограничением повседневного функционирования и реформирования проведения медико-социальной экспертизы в Украине.
Шмыгаль также сообщил, что правительство "параллельно движется" в реформе военно-врачебных комиссий (ВВК). Сейчас, по его словам, увеличили их сеть и начали цифровизацию. Премьер добавил, что до конца мая 2023 года электронная очередь должна заработать во всех военных медицинских учреждениях, где созданы ВВК.
"Живые" очереди и бюрократия должны исчезнуть раз и навсегда", - подчеркнул премьер.
Напомним
В феврале 2023 года Министерство здравоохранения заявило о "шквале жалоб" на медико-социальную экспертную комиссию и анонсировало ее реформирование.