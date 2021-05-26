Уряд затвердив перелік міжнародних організацій, що здійснюють закупівлі оборонного призначення: серед них агенції НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу затвердив переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Рішення приймалось без обговорення, передає кореспондент УНН.
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Як зазначають автори, реалізація акту не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави тощо.
До переліку міжнародних спеціалізованих організацій, згідно з додатком до постанови, увійшли:
— Агенція НАТО зі зв’язку та інформації;
— Агенція НАТО з підтримки та постачання;
— Програма уряду США “Міжнародні військові продажі”.
Що було раніше
Минулого тижня комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив державне оборонне замовлення для Збройних сил України.