Уряд затвердив перелік міжнародних організацій, що здійснюють закупівлі оборонного призначення: серед них агенції НАТО

Деталі

Як зазначають автори, реалізація акту не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави тощо.

До переліку міжнародних спеціалізованих організацій, згідно з додатком до постанови, увійшли:

— Агенція НАТО зі зв’язку та інформації;

— Агенція НАТО з підтримки та постачання;

— Програма уряду США “Міжнародні військові продажі”.

Що було раніше

Минулого тижня комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив державне оборонне замовлення для Збройних сил України.