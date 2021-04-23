Верещук: Комітет Ради погодив державне оборонне замовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сьогодні, 23 квітня, комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив державне оборонне замовлення для ЗСУ. Про це у своєму Facebook написала член комітету, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.
Комітет погодив ДОЗ за два дні, уточнила нардеп.
“Армія буде вчасно забезпечена всім необхідним. Все добре, що добре закінчується”, — уточнила вона.
Деталі
Тепер комітет має розібратися, в результаті яких та чиїх дій було затримано подачу ДОЗ на погодження, продовжила Верещук.
“Таке безвідповідальне відношення більше ніколи не має повторитись. Все, що стосується життєзабезпечення Армії, має бути абсолютним пріоритетом”, — резюмувала вона.
Доповнення
Раніше Верещук розповіла про трансформацію української армії.