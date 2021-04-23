Верещук: Комітет Ради погодив державне оборонне замовлення

Комітет погодив ДОЗ за два дні, уточнила нардеп.

“Армія буде вчасно забезпечена всім необхідним. Все добре, що добре закінчується”, — уточнила вона.

Деталі

Тепер комітет має розібратися, в результаті яких та чиїх дій було затримано подачу ДОЗ на погодження, продовжила Верещук.

“Таке безвідповідальне відношення більше ніколи не має повторитись. Все, що стосується життєзабезпечення Армії, має бути абсолютним пріоритетом”, — резюмувала вона.

Доповнення

Раніше Верещук розповіла про трансформацію української армії.