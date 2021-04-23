Верещук розповіла про трансформацію української армії

Деталі

За її словами, реформа вітчизняної армії вже стартувала.

"У нас є закон про оборонні закупівлі, є закон про державне оборонне замовлення. У нас створено Мінстратегпром. Залишилося втілити в життя окремі законодавчі новації, які були прийняті", - сказала вона в ефірі ток-шоу "Народ проти з Наташею Влащенко".

Верещук додала, що на черзі реформа "Укроборонпрому".

"І ми зараз маємо законопроект, який реформує Укроборонпром. Бо те, що було створено насправді, не працює. Це буде корпоратизація підприємства. Це будуть нові сучасні підходи. Бо неприпустимо, коли немає патронного заводу, немає стратегії як зробити так, щоб ми не купували за кордоном боєприпаси", - уточнила нардеп.

Доповнення

Раніше Верещук розповіла про цифровізацію української армії.



