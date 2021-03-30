Верещук розповіла про цифровізацію української армії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Військові інформаційні технології вже давно стали перевагою у боротьбі з противником, тому відставання є прямою загрозою національній безпеці. Про це у своєму Facebook написала член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.
За її словами, вітчизняна армія повільно цифровізується з кількох причин: недостатнє фінансування та застаріла ментальність частини керівників.
“Багато хто в армії не хоче або не може прийняти реалій. У війнах вже недалекого майбутнього армія без „цифри“ приречена. Військові інформаційні технології стають одним з основних факторів переваги над супротивником (перш за все, за рахунок швидкості та якості у прийнятті рішень). Замість того, щоб проводити прискорену цифровізацію армії, дехто у військовому менеджменті займається якимись дрібними інтригами та чварами навколо підрядників, бюджетів, бюрократичною тяганиною і таке інше.
Скажу просто: відставання в цифровізації армії є прямою загрозою національній безпеці”, — підкреслила нардеп.
Влада країни має прискорити цифровізацію армії, переконана Верещук.
“Так, прискорена цифровізація потребує великих інвестицій. Але, такі суми нам посильні. Просто керівництво Міноборони та ЗСУ мають розглядати прискорену (саме прискорену) цифровізацію армії як абсолютний пріоритет. Берімо і робімо!”, — резюмувала вона.
Доповнення
Раніше Верещук розповіла про важливість фінансування української армії і зокрема Повітряних сил ЗСУ.