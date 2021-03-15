Верещук: армія сильна настільки, наскільки вона фінансується
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу”, член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат Ірина Верещук розповіла про важливість фінансування української армії і зокрема Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
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Повітряні сили ЗСУ — найважливіша оборонна компонента, констатувала нардеп.
“Без неба, тобто без сучасних літаків, БПЛА та засобів ППО, воювати неможливо”, — підкреслила Верещук у своєму Facebook.
Нардеп додала, що Україна має приблизно десять років, аби замінити застарілу радянську на сучасну вітчизняну та західну техніку.
“Для цього нам треба вкладати в модернізацію техніки Повітряних Сил додатково 1 млрд доларів США на рік протягом наступних 10 років. Це дуже дорого. Але ще дорожче цього не робити. Бо армія сильна настільки, наскільки вона фінансується”, — резюмувала вона.
Доповнення
Раніше Верещук прокоментувала ситуацію в українській армії та розповіла про шляхи розвитку її потенціалу.