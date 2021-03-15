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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51277 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 71593 просмотра

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Верещук: армия сильна настолько, насколько она финансируется

Верещук: армия сильна настолько, насколько она финансируется

Киев  •  УНН

 • 12995 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат от фракции “Слуга народа”, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат Ирина Верещук рассказала о важности финансирования украинской армии и в частности Воздушных сил ВСУ, передает УНН.

Детали

Воздушные силы ВСУ — важнейшая оборонная компонента, констатировала депутат.

“Без неба, то есть без современных самолетов, БПЛА и средств ПВО, воевать невозможно”, — подчеркнула Верещук в своем Facebook.

Нардеп добавила, что Украина имеет примерно десять лет, чтобы заменить устаревшую советскую на современную отечественную и западную технику.

“Для этого нам надо вкладывать в модернизацию техники Воздушных Сил дополнительно 1 млрд долларов США в год в течение следующих 10 лет. Это очень дорого. Но еще дороже этого не делать. Потому армия сильная настолько, насколько она финансируется”, — резюмировала она.

Дополнение

Ранее Верещук прокомментировала ситуацию в украинской армии и рассказала о путях развития ее потенциала.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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