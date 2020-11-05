“Паркетні” генерали стали бойовими: Верещук оцінила потенціал армії

Вона зауважила, що українська армія вже не та, яка була раніше — “паркетні” генерали стали бойовими, але головне тепер: зберегти мотивацію для молоді.

“У нас дуже багато високомотивованих людей, як чоловіків, так і жінок. І дуже, важливо, аби командири, генерали, ті хто зараз забезпечують усю життєдіяльність — не вбивали в них цю мотивацію. Молоді хлопці й дівчата, щоб йшли в інститут і знали, що їх чекає нормальне забезпечене майбутнє, де вони будуть себе повністю віддавати службі. Це дуже важливо, ми над цим працюємо”, — заявила вона.

Водночас, величезний практичний досвід Україна має спрямовувати на розвиток армії, продовжила Верещук.

“Ситуація змінилася, ми у війні, тому у нас вже багато бойових генералів. Раніше ми їх називали “паркетними” генералами, які ніколи “пороху не нюхали”. Зараз ситуація змінюється, у нас величезний потенціал. Але залишається інертність і неповороткість. Нам потрібна енергія.

Ми сказали, що ми йдемо до НАТО, у нас є стандарти, давайте їх робити. А кожен тримається за місце, кожен хоче: “давайте ще трішки відтягнемо цей процес трансформації”. Потрібна енергія. У нас є величезний потенціал, про це говорять і експерти НАТО, і консультанти, наприклад, Леслі Кларк, тобто всі хто були й бригадними генералами, хто дійшли до величезних висот. Сьогодні вони кажуть: “ви величезні, у вас практика. Діліться досвідом і рухайтесь, трансформуйтесь”, — резюмувала нардеп.

Раніше Верещук назвала неприйнятними судові розбірки між українськими генералами та міністром оборони.