"Паркетные" генералы стали боевыми: Верещук оценила потенциал армии

Она отметила, что украинская армия уже не та, которая была раньше — “паркетные” генералы стали боевыми, но главное теперь: сохранить мотивацию для молодежи.

“У нас очень много высокомотивированных людей, как мужчин, так и женщин. И очень важно, чтобы командиры, генералы, те кто сейчас обеспечивают всю жизнедеятельность — не убивали в них эту мотивацию. Молодые ребята, чтобы шли в институт и знали, что их ждет нормальное обеспеченное будущее, где они будут себя полностью отдавать службе. Это очень важно, мы над этим работаем”, — заявила она.

В то же время, огромный практический опыт Украина должна направлять на развитие армии, продолжила Верещук.

“Ситуация изменилась, мы в войне, поэтому у нас уже много боевых генералов. Ранее мы их называли “паркетными” генералами, которые никогда “пороха не нюхали”. Сейчас ситуация меняется, у нас огромный потенциал. Но остается инертность и неповоротливость. Нам нужна энергия.

Мы сказали, что мы идем в НАТО, у нас есть стандарты, давайте их делать. А каждый держится за место, каждый хочет: “давайте еще немного отвлечем этот процесс трансформации”. Нужна энергия. У нас есть огромный потенциал, об этом говорят и эксперты НАТО, и консультанты, например, Лесли Кларк, то есть все кто были хоть бригадными генералами, дошли до огромных высот. Сегодня они говорят: “вы огромные, у вас практика. Делитесь опытом и двигайтесь, трансформуйтесь”, — резюмировала нардеп.

Ранее Верещук назвала неприемлемыми судебные разборки между украинскими генералами и министром обороны.