Верещук рассказала о цифровизации украинской армии

По ее словам, отечественная армия медленно цифровизируется по нескольким причинам: недостаточное финансирование и устаревшая ментальность части руководителей.

“Многие в армии не хотят или не могут принять реалий. В войнах уже недалекого будущего армия без „цифры“ обречена. Военные информационные технологии становятся одним из основных факторов превосходства над противником (прежде всего, за счет скорости и качества в принятии решений). Вместо того, чтобы проводить ускоренную цифровизацию армии, некоторые в военном менеджменте занимаются какими-то мелкими интригами и распрями вокруг подрядчиков, бюджетов, бюрократической волокитой и так далее.

Скажу просто: отставание в цифровизации армии является прямой угрозой национальной безопасности”, — подчеркнула нардеп.

Власти должны страны ускорить цифровизацию армии, убеждена Верещук.

“Да, ускоренная цифровизация требует больших инвестиций. Но, такие суммы нам посильные. Просто руководство Минобороны и ВСУ должны рассматривать ускоренную (именно ускоренную) цифровизацию армии как абсолютный приоритет. Берем и делаем!”, — резюмировала она.

Дополнение

Ранее Верещук рассказала о важности финансирования украинской армии и в частности Воздушных сил ВСУ.