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Правительство утвердило перечень международных организаций, осуществляющих закупки оборонного назначения: среди них агентства НАТО

Киев • УНН

 • 15858 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Кабинет министров на заседании в среду утвердил перечень международных специализированных организаций, их представительств, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения. Решение принималось без обсуждения, передает корреспондент УНН.

Правительство утвердило перечень международных организаций, осуществляющих закупки оборонного назначения: среди них агентства НАТО

Детали

Как отмечают авторы, реализация акта не повлияет на рыночную среду, обеспечения защиты прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства и тому подобное.

В перечень международных специализированных организаций, согласно приложению к постановлению, вошли:

— Агентство НАТО по связи и информации;
— Агентство НАТО по поддержке и снабжению;
— Программа правительства США “Международные военные продажи”.

Что было раньше

На прошлой неделе комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал государственный оборонный заказ для Вооруженных сил Украины.

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