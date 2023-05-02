Уряд запускає процедуру корпоратизації "Енергоатому"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Кабінет міністрів запускає процедуру корпоратизації “Енергоатома”. Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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“На виконання ухваленого Верховною Радою закону трансформуємо підприємство в акціонерне товариство. У підсумку це підвищить ефективність управління, залучить додаткові кошти на реалізацію нових проєктів, посилить нашу енергетичну незалежність”, – написав Шмигаль у своєму Телеграм.
Деталі
Прем’єр-міністр додав, «Енергоатом» – стратегічно важлива компанія для енергетичної безпеки держави. Тому її приводять до міжнародних стандартів корпоративного управління. При цьому у власності держави зберігається 100% акцій підприємства.
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