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Уряд запускає процедуру корпоратизації "Енергоатому"

Уряд запускає процедуру корпоратизації "Енергоатому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Кабінет міністрів запускає процедуру корпоратизації “Енергоатома”. Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“На виконання ухваленого Верховною Радою закону трансформуємо підприємство в акціонерне товариство. У підсумку це підвищить ефективність управління, залучить додаткові кошти на реалізацію нових проєктів, посилить нашу енергетичну незалежність”, – написав Шмигаль у своєму Телеграм.

Деталі

Прем’єр-міністр додав, «Енергоатом» – стратегічно важлива компанія для енергетичної безпеки держави. Тому її приводять до міжнародних стандартів корпоративного управління. При цьому у власності держави зберігається 100% акцій підприємства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Енергоатом уклав угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів

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