РНБО пропонують ввести санкції проти росіян і компаній з рф за підтримку війни
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Кабінет міністрів України пропонує на розгляд РНБО застосування персональних санкцій до окремих фізичних і юридичних осіб рф, що підтримують війну. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт уряду.
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“У найскладніший для України час важливо об’єднати сили та знешкодити тих, хто підтримує жорстоку, брутальну агресію рф проти України. Саме тому для захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, Уряд ухвалив рішення щодо застосування для окремих фізичних і юридичних осіб персональних санкцій.
Зокрема, це стосується ректорів закладів вищої освіти рф, які підтримали чи підтримують війну в Україні. Персональні санкції до керівників університетів країни-агресора зведуть нанівець усі форми співпраці з ними. Світ має знати, що кремлівська пропаганда залучає освітян і науковців до виправдовування злочинів проти людяності – таким людям немає місця "за однією партою" з цивілізованими людьми", – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Деталі
Відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про санкції", Міністерство освіти і науки України пропонує на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо безстрокового застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо:
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- фізичних осіб російської федерації;
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- юридичних осіб російської федерації.
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Перелік фізичних осіб складається із 261 особи, зокрема, це керівники університетів рф, які висловлюють підтримку війні в Україні.
Визначили такі обмежувальні заходи:
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- блокування активів (тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном);
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- запобігання виведенню капіталів за межі України;
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- зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань;
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- заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їхніх інтересах;
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- заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
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- відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
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- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
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- заборона на набуття у власність земельних ділянок.
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Перелік містить 236 установ рф, що підтримують війну в Україні. Також визначено обмеження у вигляді припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх і спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами.
Додамо
В Офісі президента повідомили, що російська еліта намагається дистанціюватися від рішення російського диктатора володимира путіна про повномасштабне вторгнення росії в Україну, оскільки розуміє юридичні наслідки війни.