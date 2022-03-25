Російська еліта намагається дистанціюватися від рішення путіна напасти на Україну – Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російська еліта намагається дистанціюватися від рішення російського диктатора володимира путіна про повномасштабне вторгнення росії в Україну, оскільки розуміє юридичні наслідки війни. Про це у своєму Тwitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише УНН.
Цитата
"Дмитро Медведєв публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти України, яка передбачає атаки на мирні міста, ухвалював одноосібно президент рф. Важливий симптом - панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки", - написав Подоляк.
Що було раніше
Колишній президент росії і чинний заступник голови радбезу дмитро медведєв в інтерв'ю одному з російських ЗМІ заявив, що війна росії проти України йде "за планом" і триватиме до досягнення цілей, які поставив лідер рашистів володимир путін.
Додамо
Як інформував УНН, кілька російських ЗМІ повідомили, що деякі російські посадовці припинили з’являтися на публіці після 11 березня. Зокрема, йшлося про міністра оборони сергія шойгу та голову генштабу рф валерія герасимова.