У росії повідомляють, що глава міноборони шойгу зник: він не з'являвся на публіці з 11 березня

КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністра оборони російської федерації сергія шойгу востаннє бачили 11 березня. Місцеві ЗМІ повідомляють, що після цієї дати він не з'являвся на публіці. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Медіазону" та "Агентство".