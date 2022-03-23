У росії повідомляють, що глава міноборони шойгу зник: він не з'являвся на публіці з 11 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністра оборони російської федерації сергія шойгу востаннє бачили 11 березня. Місцеві ЗМІ повідомляють, що після цієї дати він не з'являвся на публіці. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Медіазону" та "Агентство".
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За інформацією журналістів, до 11 березня шойгу з'являвся в новинах майже щодня. Зокрема, після того, як він очолив міноборони, різко збільшився штат пресслужби, і відомство почало приділяти велику увагу своєму публічному образу.
За інформацією видання "Агентство", в оточенні шойгу повідомляють, що він нездоровий і має проблеми з серцем.
11 березня було опубліковано відео, на якому глава міноборони росії вручає державні нагороди окупантам, які брали участь у "спеціальній військовій операції".
Водночас 18 березня пресслужба кремля заявила, що шойгу був на засіданні щодо "перебігу спецслужби в Україні", яке проводив володимир путін з постійними членами Ради безпеки. Проте з переговорів фото та відео не було оприлюднено.
Журналісти також повідомляють, що 18 березня на Першому каналі вийшов сюжет про те, як шойгу вручає нагороди. У сюжеті йшлося про те, що подія сталася "сьогодні", проте в ній використовували відео, опубліковане на сайті міноборони 11 березня.
За словами журналістів, разом із шойгу з публічного простору також зник голова генштабу росії Валерій Герасимов.
Додамо
За інформацією ЗМІ, президент росії володимир путін у лютому змінив приблизно 1000 персональних співробітників та асистентів. Він боїться, що його можуть отруїти.