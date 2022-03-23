В россии сообщают, что глава минобороны шойгу исчез: он не появлялся на публике с 11 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Министра обороны российской федерации сергея шойгу в последний раз видели 11 марта. Местные СМИ сообщают, что после этой даты он не появлялся на публике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Медиазону" и "Агентство".
Детали
По информации журналистов, до 11 марта шойгу появлялся в новостях почти каждый день. В частности, после того, как он возглавил минобороны, резко увеличился штат пресс-службы, и ведомство начало уделять большое внимание своему публичному образу.
По информации издания "Агентство", в окружении шойгу сообщают, что он нездоров и имеет проблемы с сердцем.
11 марта опубликовали видео, на котором глава минобороны россии вручает государственные награды оккупантам, которые принимали участие в "специальной военной операции".
В то же время 18 марта пресс-служба кремля заявила, что шойгу был на заседании по "ходу спецслужбы в Украине", которое проводил владимир путин с постоянными членами совета безопасности. Однако с переговоров фото и видео не было обнародовано.
Журналисты также сообщают, что 18 марта на Первом канале вышел сюжет о том, как шойгу вручает награды. В сюжете речь шла о том, что событие произошло "сегодня", однако в нем использовали видео, опубликованное на сайте минобороны 11 марта.
По словам журналистов, вместе с шойгу из публичного пространства также исчез глава генштаба россии Валерий Герасимов.
Добавим
По информации СМИ, президент россии владимир путин в феврале сменил примерно 1000 персональных сотрудников и ассистентов. Он боится, что его могут отравить.