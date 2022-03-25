Российская элита пытается дистанцироваться от решения путина напасть на Украину – Подоляк

Цитата

"Дмитрий Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, которая предусматривает атаки на мирные города, принимал единолично президент рф. Важный симптом - господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия", - написал Подоляк.

Что было раньше

Бывший президент россии и нынешний зампредседателя совбеза дмитрий медведев в интервью одному из российских СМИ заявил, что война россии против Украины идет "по плану" и продлится до достижения целей, которые поставил лидер рашистов владимир путин.

Добавим

Как информировал УНН, несколько российских СМИ сообщили, что некоторые российские чиновники перестали появляться на публике после 11 марта. В частности, речь шла о министре обороны сергее шойгу и главе генштаба рф валерии герасимове.



