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СНБО предлагают ввести санкции против россиян и компаний из рф за поддержку войны

Киев • УНН

 • 197506 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Кабинет министров Украины предлагает на рассмотрение СНБО применение персональных санкций к отдельным физическим и юридическим лицам рф, поддерживающим войну. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт правительства.

СНБО предлагают ввести санкции против россиян и компаний из рф за поддержку войны

Цитата

“В самое сложное для Украины время важно объединить силы и обезвредить тех, кто поддерживает жестокую, грубую агрессию рф против Украины. Именно поэтому для защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, правительство приняло решение о применении для отдельных физических и юридических лиц персональных санкций.

В частности, это касается ректоров учреждений высшего образования рф, поддержавших или поддерживающих войну в Украине. Персональные санкции к руководителям университетов страны-агрессора сведут на нет все формы сотрудничества с ними. Мир должен знать, что кремлевская пропаганда привлекает педагогов и ученых в оправдание преступлений против человечности - таким людям нет места "за одной партой" с цивилизованными людьми", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Детали

Согласно части первой статьи 5 Закона Украины "О санкциях", Министерство образования и науки Украины предлагает на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны Украины предложения относительно бессрочного применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении:

  • физических лиц российской федерации;
  • юридических лиц российской федерации.

Перечень физических лиц состоит из 261 человека, в частности, это руководители университетов рф, которые выражают поддержку войне в Украине.

Определили такие ограничительные меры:

  • блокирование активов (временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом);
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;
  • лишение государственных наград Украины, других форм празднования;
  • запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Перечень содержит 236 учреждений рф, поддерживающих войну в Украине. Также определены ограничения в виде прекращения культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.

Добавим

В Офисе президента сообщили, что российская элита пытается дистанцироваться от решения российского диктатора владимира путина о полномасштабном вторжении россии в Украину, поскольку понимает юридические последствия войны.

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