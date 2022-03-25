СНБО предлагают ввести санкции против россиян и компаний из рф за поддержку войны

Цитата

“В самое сложное для Украины время важно объединить силы и обезвредить тех, кто поддерживает жестокую, грубую агрессию рф против Украины. Именно поэтому для защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, правительство приняло решение о применении для отдельных физических и юридических лиц персональных санкций.

В частности, это касается ректоров учреждений высшего образования рф, поддержавших или поддерживающих войну в Украине. Персональные санкции к руководителям университетов страны-агрессора сведут на нет все формы сотрудничества с ними. Мир должен знать, что кремлевская пропаганда привлекает педагогов и ученых в оправдание преступлений против человечности - таким людям нет места "за одной партой" с цивилизованными людьми", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Детали

Согласно части первой статьи 5 Закона Украины "О санкциях", Министерство образования и науки Украины предлагает на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны Украины предложения относительно бессрочного применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении:



физических лиц российской федерации;



юридических лиц российской федерации.



Перечень физических лиц состоит из 261 человека, в частности, это руководители университетов рф, которые выражают поддержку войне в Украине.

Определили такие ограничительные меры:



блокирование активов (временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом);



предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;



приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;



запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;



запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;



отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;



лишение государственных наград Украины, других форм празднования;



запрет на приобретение в собственность земельных участков.



Перечень содержит 236 учреждений рф, поддерживающих войну в Украине. Также определены ограничения в виде прекращения культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.

Добавим

В Офисе президента сообщили, что российская элита пытается дистанцироваться от решения российского диктатора владимира путина о полномасштабном вторжении россии в Украину, поскольку понимает юридические последствия войны.



