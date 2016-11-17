Уряд забезпечив безперебійне фінансування кіновиробництва національних фільмів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Уряд забезпечив належні правові, організаційні та економічні умови для розвитку національної кіноіндустрії та створення умов для наповнення вітчизняного кінотелевідеоринку конкурентоспроможними національними фільмами, створеними за рахунок державного замовлення та умовах державної фінансової підтримки. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 16 листопада, повідомляє УНН.
“Виробництво фільмів в залежності від виду триває від 3-х місяців (неігрові) до 1,8 років (ігрові та повнометражні). Програма виробництва та розповсюдження національних фільмів затверджується Мінкультури на два роки. Для завершення виробництва фільмів за графіком, необхідне здійснення стабільного фінансування відповідно до потреб виробництва. Процес виробництва фільмів надзвичайно залежний від сезонності зйомок, крім того,фінансування програми виробництва та розповсюдження національних фільмів відбувається переважно в кінці року. Завдяки внесення змін – проблема щодо фінансування виробництва фільмів буде вирішена”, - йдеться у повідомленні уряду.
Прийняття постанови надасть можливість здійснювати попередню оплату на виробництво національних фільмів з урахуванням необхідності витрачання зазначених коштів протягом шести місяців без прив’язки до закінчення бюджетного року, що в свою чергу сприятиме наповненню вітчизняного кінотелевідеоринку конкурентоспроможними національними фільмами шляхом стабільного фінансування галузі.
Нагадаємо, Верховна Рада у вересні ухвалила закон про державну підтримку кінематографії в Україні. Відповідно до закону, підтримувати розвиток кіно в країні будуть в тому числі оператори державних лотерей за рахунок відрахувань до державного фонду підтримки кінематографії України.
В свою чергу оператор державних лотерей “М.С.Л.” привітав такі зміни законодавства.
"М.С.Л." до цього часу сприяв розвитку спорту та культури в Україні виключно на добровільній основі у рамках соціальної відповідальності компанії. Прийняття Закону про державну підтримку кінематографії є гарним знаком та прекрасним показником того, що відтепер і держава планує долучитися до питань інвестування у майбутнє українського кіно”, - зазначили в “М.С.Л.”.
Як раніше повідомляв УНН, оператор державних лотерей “М.С.Л.” вже 15 років є постійним партнером та спонсором головної нагороди (гран-прі) кінофестивалю “Молодість”. Цього року гран-прі кінофестивалю "Молодість" та грошовий сертифікат від "М.С.Л." на 10 тис. дол. отримала польська стрічка "Остання сім'я" режисера Яна Матушиньського.