Правительство обеспечило бесперебойное финансирование кинопроизводства национальных фильмов

"Производство фильмов в зависимости от вида длится от 3-х месяцев (неигровые) до 1,8 лет (игровые и полнометражные). Программа производства и распространения национальных фильмов утверждает Минкультуры на два года. Для завершения производства фильмов по графику, необходимо осуществление стабильного финансирования в соответствии с потребностями производства. Процесс производства фильмов чрезвычайно зависим от сезонности съемок, кроме того, финансирование программы производства и распространения национальных фильмов происходит преимущественно в конце года. Благодаря внесении изменений - проблема по финансированию производства фильмов будет решена ", - говорится в сообщении правительства.

Принятие постановления позволит осуществлять предварительную оплату на производство национальных фильмов с учетом необходимости расходования указанных средств в течение шести месяцев без привязки до окончания бюджетного года, что в свою очередь будет способствовать наполнению отечественного кинотелевидеорынка конкурентоспособными национальными фильмами путем стабильного финансирования отрасли.

Напомним, Верховная Рада в сентябре приняла закон о государственной поддержке кинематографии в Украине. Согласно закону, поддерживать развитие кино в стране будут в том числе операторы государственных лотерей за счет отчислений в государственный фонд поддержки кинематографии Украины.

В свою очередь оператор государственных лотерей "М.С.Л." приветствовал такие изменения законодательства.

"М.С.Л." до этого времени способствовал развитию спорта и культуры в Украине исключительно на добровольной основе в рамках социальной ответственности компании. Принятие Закона о государственной поддержке кинематографии является хорошим знаком и прекрасным показателем того, что отныне и государство планирует присоединиться к вопросам инвестирования в будущее украинского кино ", - отметили в" М.С.Л. ".

Как ранее сообщал УНН, оператор государственных лотерей "М.С.Л." уже 15 лет является постоянным партнером и спонсором главной награды (Гран-при) кинофестиваля "Молодость". В этом году гран-при кинофестиваля "Молодость" и денежный сертификат от "М.С.Л." на 10 тыс. долл. получила польская лента "Последняя семья" режиссера Яна Матушиньского .