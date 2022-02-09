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Шахед-136

Уряд визначив своїх кандидатів до комісії з відбору директора НАБУ

Уряд визначив своїх кандидатів до комісії з відбору директора НАБУ

Київ • УНН

 • 13450 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кабінет міністрів України визначився з кандидатами до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Сьогодні ми з вами на рядовій нараді провели обговорення поданих міністрами кандидатур до склад комісії, яка буде здійснювати відбір директора НАБУ. Пропонується за підсумками цієї протокольної наради ухвалити рішення Кабінету міністрів до рішення засідання Кабінету міністрів”, — сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов під час засідання.

Деталі

З його слів, пропонується з урахуванням результатів обговорення під час урядової наради 9 лютого відповідно до вимог п. 1 ч. 3 ст. 7 ЗУ "Про Національне антикорпційне бюро", враховуючи пропозиції МВС, Міністерства економіки і Мін'юсту, визначити до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ:

  • першого проректора Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Кучерявенка Миколу Петровича,
  • завідувача кафедри кримінального процесу Академії адвокатури України Легких Кирила Вікторовича,
  • адвоката, керуючого партнера адвокатського об’єднання Ассирія Савчука Олексія Сергійовича, якого делегував Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара.

Раніше

У січні уряд розпочав формування конкурсної комісії, яка буде обирати нового директора Національного антикорупційного бюро замість Артема Ситника.

Так, 26 січня КМУ доручив Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству юстиції України та Міністерству економіки України до 1 лютого подати пропозиції щодо трьох осіб, які увійдуть до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.

Там нагадали, що директор НАБУ призначається на посаду Кабінетом міністрів відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору.

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