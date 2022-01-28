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Шахед-136

В Україні стартував конкурс на обрання нового директора НАБУ

В Україні стартував конкурс на обрання нового директора НАБУ

Київ • УНН

 • 18671 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Уряд розпочав формування конкурсної комісії, яка буде обирати нового директора Національного антикорупційного бюро замість Артема Ситника, повідомляє пресслужба уряду, передає УНН.

Так, 26 січня КМУ доручив Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству юстиції України та Міністерству економіки України до 1 лютого подати пропозиції щодо трьох осіб, які увійдуть до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.

У КМУ нагадали, що директор НАБУ призначається на посаду Кабінетом міністрів відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору.

“Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять 6 осіб: три особи, яких визначає Кабінет міністрів, та три особи, яких визначає Кабінет міністрів на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції”, — розповіли в Кабміні, додаючи, що від міжнародних та іноземних організацій отримано погоджену пропозицію спільного списку кандидатів до складу конкурсної комісії, зокрема Карен Грінавей, Драго Кос, Повілас Малакаускас.

До теми

Цього року закінчується термін повноважень Артема Ситника на посаді директора НАБУ. Проте він виконуватиме свої обов’язки до призначення нового.

Останні декілька років Артем Ситник керував антикорупційним бюро у статусі офіційно визнаного корупціонера. До того ж, НАЗК звинуватило Ситника у порушенні антикорупційного законодавства.

Обирати нового директора бюро будуть зокрема представники іноземних держав, що розцінюється фахівцями Верховної Ради як порушення суверенітету України.

Деякі цифри про НАБУ

За останні 5 років фінансування НАБУ збільшилося у півтори рази, з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн.

Лише автопарк НАБУ обійшовся українцям у 105 млн грн або близько 4 млн доларів. А минулого року детективи НАБУ замовили собі спідньої білизни на 700 тис. грн.

Водночас за останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%). Більше, ніж НАБУ, українці довіряють усім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.

Від посольства США у 2021 році НАБУ отримало 3 млн доларів.

Деякі детективи антикорупційного бюро перебувають “на зарплаті” у Джорджа Сороса і надають йому оплатні послуги. Зокрема це стосується Дениса Гюльмагомедова, який декларував боротьбу з корупцією в “Укрзалізниці” і розслідував “Роттердам+”, втім відчутних результатів не показав.

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