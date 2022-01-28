В Украине стартовал конкурс на избрание нового директора НАБУ

Так, 26 января КМУ поручил Министерству внутренних дел Украины, Министерству юстиции Украины и Министерству экономики Украины до 1 февраля представить предложения в отношении трех человек, которые войдут в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.

В КМУ напомнили, что директор НАБУ назначается на должность Кабинетом министров в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора.

“Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой входят 6 человек: три лица, которых определяет Кабинет министров, и три лица, которых определяет Кабинет министров на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в течение последних трех лет оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции”, — рассказали в Кабмине, добавляя, что от международных и иностранных организаций получено согласованное предложение общего списка кандидатов в состав конкурсной комиссии, в частности Карен Гринавей, Драго Кос, Повилас Малакаускас.

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В этом году истекает срок полномочий Артема Сытника на должности директора НАБУ. Однако он будет исполнять свои обязанности до назначения нового.

Последние несколько лет Артем Сытник руководил антикоррупционным бюро в статусе официально признанного коррупционера. К тому же, НАПК обвинило Сытника в нарушении антикоррупционного законодательства.

Избирать нового директора бюро будут в частности представители иностранных государств, что расценивается специалистами Верховной Рады как нарушение суверенитета Украины.

Некоторые цифры о НАБУ

За последние 5 лет финансирование НАБУ увеличилось в полтора раза, с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн.

Только автопарк НАБУ обошелся украинцам в 105 млн грн, или около 4 млн долларов. А в прошлом году детективы НАБУ заказали себе нижнего белья на 700 тыс. грн.

В то же время за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

От посольства США в 2021 году НАБУ получило 3 млн долларов.

Некоторые детективы находятся “на зарплате” у Джорджа Сороса и оказывают ему оплачиваемые услуги. В частности это касается Дениса Гюльмагомедова, который декларировал борьбу с коррупцией в “Укрзализныце” и расследовал “Роттердам+”, но ощутимых результатов не показал.