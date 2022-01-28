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В Украине стартовал конкурс на избрание нового директора НАБУ

В Украине стартовал конкурс на избрание нового директора НАБУ

Киев • УНН

 • 18660 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Правительство начало формирование конкурсной комиссии, которая будет избирать нового директора Национального антикоррупционного бюро вместо Артема Сытника, сообщает прессслужба правительства, передает УНН.

Так, 26 января КМУ поручил Министерству внутренних дел Украины, Министерству юстиции Украины и Министерству экономики Украины до 1 февраля представить предложения в отношении трех человек, которые войдут в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.

В КМУ напомнили, что директор НАБУ назначается на должность Кабинетом министров в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора.

“Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой входят 6 человек: три лица, которых определяет Кабинет министров, и три лица, которых определяет Кабинет министров на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в течение последних трех лет оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции”, — рассказали в Кабмине, добавляя, что от международных и иностранных организаций получено согласованное предложение общего списка кандидатов в состав конкурсной комиссии, в частности Карен Гринавей, Драго Кос, Повилас Малакаускас.

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В этом году истекает срок полномочий Артема Сытника на должности директора НАБУ. Однако он будет исполнять свои обязанности до назначения нового.

Последние несколько лет Артем Сытник руководил антикоррупционным бюро в статусе официально признанного коррупционера. К тому же, НАПК обвинило Сытника в нарушении антикоррупционного законодательства.

Избирать нового директора бюро будут в частности представители иностранных государств, что расценивается специалистами Верховной Рады как нарушение суверенитета Украины.

Некоторые цифры о НАБУ

За последние 5 лет финансирование НАБУ увеличилось в полтора раза, с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн.

Только автопарк НАБУ обошелся украинцам в 105 млн грн, или около 4 млн долларов. А в прошлом году детективы НАБУ заказали себе нижнего белья на 700 тыс. грн.

В то же время за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

От посольства США в 2021 году НАБУ получило 3 млн долларов.

Некоторые детективы находятся “на зарплате” у Джорджа Сороса и оказывают ему оплачиваемые услуги. В частности это касается Дениса Гюльмагомедова, который декларировал борьбу с коррупцией в “Укрзализныце” и расследовал “Роттердам+”, но ощутимых результатов не показал.

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