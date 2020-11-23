Уряд ухвалив зміни до переліку низки проєктів і програм регіонального розвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Уряд на позачерговому засіданні у понеділок ухвалив проект розпорядження, який передбачає внести зміни до низки інвестиційних проєктів і програм регіонального розвитку, що фінансуються у 2020-му році за рахунок коштів ДФРР. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у Facebook, передає УНН.
“На сьогоднішньому позачерговому засіданні уряд ухвалив проєкт розпорядження “Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів ДФРР, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2020 року”, — повідомив Мокан.
З його слів, документом пропонується за пропозиціями 8 обласних (Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Полтавської, Херсонської, Хмельницької, Тернопільської та Черкаської) і Київської міської держадміністрацій та результатами засідання Комісії Мінрегіону внести зміни до переліку інвестиційних проєктів і програм регіонального розвитку, що фінансуються у 2020-му році за рахунок коштів ДФРР.
Зміни пропонуються у частині:
— розподілу за інвестиційними програмами і проєктами регіонального розвитку 2,3 млн. гривень нерозподіленого станом на 12 листопада 2020 року залишку обсягу коштів ДФРР по Львівській і Черкаській областях;
— виключення одного проєкту Житомирської області, доповнення двома новими проєктами (у Львівській та Черкаській областях);
— перерозподілу обсягу коштів ДФРР між раніше затвердженими проєктами у 8 областях та м. Києві.
“Після прийняття зазначеного проєкту розпорядження обсяг розподілених коштів ДФРР складатиме 4 млрд. 872 млн. 900 тисяч гривень, а нерозподілений залишок — 27,1 млн. гривень”, — написав нардеп.
Нагадаємо, у червні Державний фонд регіонального розвитку на реалізацію проектів спрямував 2 із 4,9 млрд грн, передбачених на 2020 рік.