Правительство приняло изменения в перечень ряда проектов и программ регионального развития

“На сегодняшнем внеочередном заседании правительство приняло проект распоряжения “О внесении изменений в перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития, могут реализовываться в 2020 году за счет средств ГФРР, в том числе финансируемых с целью погашения кредиторской задолженности, зарегистрированной органами Государственной казначейской службы по состоянию на 1 января 2020 года”, — сообщил Мокан.

По его словам, документом предлагается по предложениям 8 областных (Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Херсонской, Хмельницкой, Тернопольской и Черкасской) и Киевской городской госадминистраций и результатам заседания Комиссии Минрегиона внести изменения в перечень инвестиционных проектов и программ регионального развития, финансируются в 2020 году за счет средств ГФРР.

Изменения предлагаются в части:

— распределения по инвестиционным программам и проэктам регионального развития 2,3 млн. гривен нераспределенной состоянию на 12 ноября 2020 года остатка объема средств ГФРР по Львовской и Черкасской областях;

— исключение одного проекта Житомирской области, дополнение двумя новыми проектами (во Львовской и Черкасской областях)

— перераспределения объема средств ГФРР между ранее утвержденными проэктам в 8 областях и г. Киеве.

“После принятия указанного проекту распоряжения объем распределенных средств ДФРР составит 4 млрд. 872 млн. 900 тысяч гривен, а нераспределенный остаток — 27,1 млн. гривен”, — написал нардеп.

Напомним, в июне Государственный фонд регионального развития на реализацию проектов направил 2 с 4,9 млрд грн, предусмотренных на 2020 год.